Sarp briga com Arif ao vê-lo na escola das crianças | Força de Mulher

Sarp aparece para buscar as crianças na escola e é surpreendido pela presença de Arif. O pai de Nisan e Doruk se irrita e entra em confronto com ele. As crianças aparecem, e Nisan se assusta com a tensão entre os dois. Sarp ordena que que Arif não apareça mais para buscá-los.



