Sarp é levado pela polícia e Nisan se desespera | Força de Mulher

A chegada inesperada da polícia colocou um ponto final na felicidade de Sarp com a festa de circuncisão de Doruk. Pouco antes de sair com as crianças, o ex-marido de Bahar recebeu a notícia de que seria levado à delegacia naquele momento. Diante da cena, Nisan se desesperou e Sarp precisou erguer uma bandeira branca no confronto com Arif e recorrer à ajuda dele para cuidar dos filhos.



