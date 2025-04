Sarp finge ser noivo de Ceyda ao defendê-la dos insultos da mãe de Emre

Ao se deparar com a mãe de Emre a sua porta, Ceyda se fechou no apartamento e decidiu não responder à afronta. Mas Bahar, percebendo a confusão, confrontou a mulher e, para defender a amiga, deixou claro que Ceyda não quer nada com o dono da cafeteria, já que ela estaria envolvida com outra pessoa. Sarp, então, entra em cena e corrobora com o argumento da ex-mulher, fingindo, inclusive, ser noivo dela. “Eu só não falo o que a senhora merece ouvir em respeito à sua idade”, disparou. Confira!



