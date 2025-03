Sarp parte para cima de Suat em um ataque de fúria | Força de Mulher

No cativeiro, Suat conversa com Munir e se preocupa com Piril e os netos gêmeos. Ao escutar a conversa, Sarp chega à conclusão de que o sogro foi quem revelou para Nezir onde ele, Bahar e os filhos estavam escondidos. Ele tem um ataque de fúria e parte para cima de Suat. Munir tenta acalmar os ânimos e separar a briga dos dois.



