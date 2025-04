Sarp revela a Bahar o acordo que fez com Nezir para libertar a família | Força de Mulher

Sarp sai para caminhar com Bahar e revela que abriu mão da sua fortuna em troca da liberdade da família. Ele fez esse acordo com Nezir para que todos pudessem deixar a casa do magnata. Bahar fica surpresa com a atitude dele. Sarp conta que arranjou um emprego e pretende recomeçar do zero para poder estar com a família.



