Sarp se desespera ao ver Nezir com Doruk | Força de Mulher

Nezir propõe uma brincadeira a Doruk. Do cativeiro, Sarp assiste à cena no celular. Ele pensa que Nezir está fazendo algo de ruim com o filho e se desespera. Sarp chora e implora gritando para que não machuquem Doruk.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!