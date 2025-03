Sarp sofre grave acidente de carro | Força de Mulher

No caminho de volta do mercado, Sarp insiste em ligar para Piril e Suat, que não o atendem. Ele começa a digitar uma mensagem de texto para a esposa quando, de repente, um animal aparece na estrada. Ao tentar desviar, Sarp perde o controle da direção. O carro sai da estrada e cai morro abaixo.



