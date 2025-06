Satilmis engana Arif e rouba o dinheiro da cafeteria | Força de Mulher

Arif vai buscar Satilmis na escola e o menino o engana dizendo que brincou muito e está com fome. Arif, então, leva o garoto para a cafeteria de Emre. E em um momento de distração de todos, Satilmis rouba o dinheiro do pagamento de uma das mesas.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!