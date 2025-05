Sirin deixa Arif preocupado com Bahar e Ceyda | Força de Mulher

Na cafeteria, Sirin tenta jogar Arif contra sua irmã. Ele diz estar preocupado porque Bahar deixou Nisan e Doruk com Enver. "Eu acho que elas estão com problemas", afirma Sirin sobre a irmã e Ceyda. Ela relata a conversa que ouviu das duas amigas. Arif fica intrigado.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!