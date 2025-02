Sirin diz para Arif que ela pode separar Bahar e Sarp | Força de Mulher

Arif impede Sirin de entrar na casa de Bahar após ver que Sarp está lá. Ele fica furioso com a jovem, acreditando que ela sabe do reencontro. Sirin tenta convencer o ex-noivo de Bahar que ela pode separar a irmã de Sarp, mas a tentativa é em vão.



