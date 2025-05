Sirin é agredida mais do que o combinado com gangue | Força de Mulher

Ao sair do café, Sirin coloca seu plano contra Arif em execução e aguarda até que ele encerre o expediente e saia do estabelecimento. Conforme o combinado, os homens que estão na rua a agridem. No entanto, eles exageram e deixam Sirin machucada. O grupo também leva todo seu dinheiro. Além disso, Arif não presenciou a cena, como era esperado por ela.



