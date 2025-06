Sirin é demitida por Emre após ser exposta pelas crianças | Força de Mulher

Bahar vai com as crianças na cafeteria após reencontrarem o gatinho da família. Saltimis expõe ao pai as coisas que Sirin disse sobre ele. Doruk e Nisan confirmam a história dele e contam outras maldades que ela fez. Sirin tenta descredibilizar Satilmis, mas Emre não acredita nela. O dono da cafeteria a demite e pede para ela sair imediatamente.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!