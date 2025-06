Sirin incentiva Doruk a pular da janela do prédio | Força de Mulher

Sirin vê Doruk perto da janela e encontra uma oportunidade de se vingar de Bahar. Ela sugere que o sobrinho pule do alto do prédio. O garoto, inocente, confia na tia e se prepara para saltar. Da rua, Sirin segue a incentivar o pulo e finge que vai segurá-lo. Quando está prestes a se jogar, Doruk, de repente, é puxado para dentro por Bahar.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!