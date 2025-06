Sirin irrita Bahar com perguntas sobre Cem | Força de Mulher

Bahar volta ao prédio e é bombardeada de perguntas por Sirin. Ela quer saber qual a relação da irmã com Cem. Sirin sugere que os dois estejam namorando. Bahar perde a paciência e grita com a irmã, que rebate com provocações.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!