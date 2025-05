Sirin pede desculpas a Sarp e sabota o soro do cunhado | Força de Mulher

No hospital, Sirin se aproxima da cama de Sarp. Enver e Bahar assistem à cena apreensivos. Sirin senta perto do cunhado e pede desculpas a ele. "Eu fiz muita coisa ruim e estraguei a sua vida", diz ela. Mesmo desconfiado, ele perdoa a cunhada. No entanto, antes de sair, Sirin mexe no soro de Sarp sem ninguém perceber.



