Sirin se revolta com comentário de Doruk e grita com os filhos de Bahar | Força de Mulher

Ainda abalada com a morte de Hatice, Sirin se revoltou com um comentário de Doruk. O filho de Bahar perguntou à tia se Hatice nunca prometeu que não a deixaria. "A minha mamãe me prometeu", disse Doruk. "Você acha que promessas salvam alguém?", rebateu Sirin. "Todos morrem um dia", disparou a irmã de Bahar.



