Sirin tenta convencer Bahar a não aceitar dinheiro de Hatice | Força de Mulher

Sirin afronta Bahar e tenta convencê-la a não aceitar o dinheiro da venda da casa de Hatice. "Se tivesse tanta honra, não pegaria o que é meu", argumenta ela. Bahar consegue se controlar e não responde à irmã. Sirin, no entanto, não desiste. Certo momento, Bahar perde a paciência e diz que não gastará o dinheiro com ela própria.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!