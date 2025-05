Veja o momento em que Bahar descobre da morte de Sarp | Força de Mulher

No acampamento, Bahar retoma as memórias do dia em que Sarp morreu. No corredor do hospital, um médico comunica que ele não resistiu. Bahar então começa a chorar e gritar desesperadamente. Sua única companhia no momento era Fazilet, que a abraça. Arif aparece e tenta se aproximar dela, mas Bahar se afasta e grita: "Não encosta em mim".



