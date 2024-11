Yeliz é abandonada pelo marido no meio da rua e Bahar se desespera | Força de Mulher

Após ser liberada da prisão, Yeliz é abandonada pelo marido. O homem retira as malas e os filhos dela do carro, deixando todos na rua. Bahar vê a cena e se desespera com a situação da amiga.



Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse o PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras dos últimos cinco capítulos exibidos na TV.



E acompanhe a novela diariamente na tela da RECORD!