Entenda o choro de Chiquinho no Game dos 100: 'Obrigado pela parceria' O humorista caiu em lágrimas após o resultado da nona prova Novidades|Do R7 22/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h17 )

O público está acostumado a ver o humorista Edilson Chiquinho sempre sorrindo, mas no Game dos 100, as emoções do artista afloraram e ele caiu no choro após a eliminação da manicure Ana Lucia. Muito mexido, ele abriu o coração e explicou as lágrimas!

O nono desafio parecia simples, mas exigia muito fôlego. Os jogadores precisavam assoprar bolinhas de pingue-pongue para fora de três copos. A manicure Ana Lucia, de 63 anos, não conseguiu cumprir a prova e foi eliminada. Chiquinho abraçou a amiga, e Rafa Brites foi entender o que estava acontecendo.

A apresentadora perguntou se o humorista estava torcendo pela colega: “Acredita que não consigo falar? Eu sou palhaço, mas estava o tempo todo ao lado dela ajudando a cada prova, incentivando. Sei o limite que cada um tem”, disse Chiquinho.

O artista respirou fundo e se voltou para Ana: “Obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado pela parceria do meu lado desde o início do programa, mas não se esqueça, a vida não para por aí, você vale muito mais que R$ 300 mil!”

Rafa concordou: “Como é que a senhora falou? Fecha uma porta...”, e Ana concluiu: “E Deus abre outra.” A apresentadora soltou: “Mais 100 portas se abrem para a senhora depois de hoje!”

Veja o momento:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

