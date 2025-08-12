Jogadores do Game dos 100 trocam provocações durante a prova: ‘Ele é ruim demais’ Rivais entraram em pé de guerra no quarto episódio Novidades|Do R7 12/08/2025 - 11h01 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h03 ) twitter

O que achou da rivalidade entre Gilson Santiago e Marcelo Souzano? Reprodução/RECORD

Aparentemente, os ânimos estão aflorados no Game dos 100. Gilson Santiago e Marcelo Souzano trocaram alfinetadas no quarto episódio do programa durante a prova ‘cesta na bicicleta’. Os participantes estavam lado a lado na disputa e até desejaram a eliminação um do outro.

“Se eu pudesse escolher alguém para sair, seria o Gilson hoje. Ele começou sendo meu amigo, depois veio falar mal de mim, é um cara que fica levando e trazendo informação”, disse Marcelo nos bastidores.

Por sua vez, Gilson pontuou: “O que eu mais quero é desestabilizar meus adversários para saírem, quanto mais gente sair, melhor. E o Marcelo é chatão, horrível!”

Na prova, os competidores precisavam acertar uma lata dentro da cesta, que estava acoplada à bicicleta. Gilson conseguiu concluir o desafio antes de Marcelo, e debochou: “Eu senti a provocação do Marcelo, ele está querendo confusão, deixa falar. Se quiser meter o pau em mim, pode meter, mas ele é ruim demais, tenho certeza que vai ser eliminado”.

A rixa deles acabou sendo ofuscada pelo barraco entre Di Campagnolli, Regina Schazzitt e Táila Cavalcante, mas estamos de olho nos próximos desdobramentos!

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

