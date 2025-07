Roberta Miranda é a convidada especial do Game dos 100 neste domingo (27), a partir das 14 horas Competidores precisam adivinhar o que é real ou falso sobre a carreira da artista Novidades|Do R7 24/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberta brilha ao lado de Andreoli e Rafa no programa Antonio Chahestian/RECORD

A disputa começou com 100 participantes, mas dez deles já foram eliminados logo na estreia. Agora, 90 competidores seguem no Game dos 100. No segundo episódio, que vai ao ar neste domingo (27), a partir das 14h, eles encaram novos desafios que envolvem agilidade, concentração, pontaria e raciocínio. O programa recebe até convidada especial: a cantora Roberta Miranda.

Confira como serão as provas do segundo episódio:

PROVA 1: PILHA DE ROUPAS - 90 COMPETIDORES

Começando a disputa do episódio, os competidores se deparam com uma gigantesca pilha de roupas, onde precisam encontrar camisetas azuis com o logo do programa. Quem bobear e não achar, dá adeus ao jogo.

PROVA 2: ENCONTRAR O CACHORRO - 89 COMPETIDORES

‌



Com todos os participantes vendados, o desafio é encontrar um dos cachorrinhos de brinquedo que estão espalhados pelo campo de provas. O último a encontrar deixa a competição.

PROVA 3: PINGENTE NA PERUCA - 88 COMPETIDORES

‌



Cada competidor coloca uma peruca divertida - e meio maluca - e deve conseguir prender todos os pingentes nela. Aquele que ficar por último, deixa a disputa pelos R$ 300 mil.

PROVA 4: BOLA NO SOMBREIRO - 87 COMPETIDORES

‌



Todo mundo começa a prova usando um sombreiro com um furo. Girando a cabeça, eles devem fazer a bolinha que está na parte de cima do chapéu cair pelo buraco. Quem ficar por último, é o eliminado da vez.

PROVA 5: EMPILHAR PORCAS - 86 COMPETIDORES

Usando um prego como ferramenta, os competidores devem empilhar as porcas que estão na mesa até montar uma torre. É proibido mexer nas porcas com as mãos, tendo que usar o prego até mesmo para uma simples ajeitadinha. Quem concluir o desafio por último, fica pelo caminho no Game dos 100.

PROVA 6: VERDADEIRO OU FALSO COM FAMOSO - 85 COMPETIDORES

Essa prova do Game dos 100 tem uma participação para lá de especial: uma das maiores cantoras e compositoras do país, Roberta Miranda! A convidada vem dizer o que é real e o que é puro boato sobre a própria vida, numa disputa de verdadeiro ou falso. Os participantes escolhem de qual lado vão ficar - da verdade ou da mentira - e Roberta revela a resposta. Quem acumular mais erros, ou seja, o último a acertar uma resposta sobre a cantora, é eliminado. E, claro, todos ganham a oportunidade de desfrutar um verdadeiro show desse ícone do sertanejo!

PROVA 7: BOLINHA NO COPO - 84 COMPETIDORES

Cada competidor veste um cinto com um copo no meio. Embaixo do copo, há uma bolinha amarrada em um barbante. O objetivo é acertar essa bola no copinho sem o auxílio das mãos, usando somente o requebrado. Quem falhar no rebolado e for o último a conseguir, abandona o sonho de vencer o programa.

PROVA 8: PREENCHENDO O VASO ÀS CEGAS - 83 COMPETIDORES

A missão parece simples: encher um recipiente com água até a marcação. O detalhe é que os competidores somente podem visualizar essa marca por um curto período, pois o recipiente será coberto. Eles, então, terão que conseguir atingir o ponto certo apenas na base da memória e da dedução. No final, quando os vasos forem revelados novamente, quem estiver mais longe da marcação é eliminado.

PROVA 9: FRISBEE - 82 COMPETIDORES

Esse desafio coloca a pontaria de todos em prova, pois precisam acertar um frisbee dentro do cesto gigante no centro do campo de provas, jogando um de cada vez. Quem acertar, está salvo. Quem errar, continua disputando em novas rodadas. Quem mandar mal e não fizer a cesta, é o eliminado da vez.

PROVA 10: DUELO DA BOLA NA ÁGUA - 81 COMPETIDORES

Depois de intensas provas, a última disputa acontece em grupos. Cada pessoa tem um balde preso na cabeça, que precisa ser enchido com água pelo colega. De balde em balde, eles vão passando essa água um para o outro, do jeito que der, até chegarem a um recipiente final. Quando esse reservatório for todo preenchido, uma bolinha é liberada. A última equipe a pegar sua bolinha segue se dividindo e disputando, até chegar em duelos individuais. Quem for o mais lento para pegar a bola, deixa a competição

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Excêntricos! Reveja os momentos mais bizarros do Game dos 100

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se você não sentiu a barriga doer de tanto rir acompanhando o Game dos 100, assistiu errado! Mas para tudo tem um jeito: reunimos as cenas mais bizarras do primeiro episódio para você gargalhar onde estiver. Aproveite!