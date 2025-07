Saiba quem são os eliminados do segundo episódio de Game dos 100 Mais 10 competidores disseram adeus ao programa neste domingo (27) Novidades|Do R7 27/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/07/2025 - 15h47 ) twitter

Jaquelline Cruz, Rosiane Pinheiro, Eduardo Flores, Yarley, Luís Mariotto, Maria Antonia, Fernanda Lacerda, GG, Vanessa Kurashiki e Renato Flores foram eliminados Arte/R7

Restaram 80 competidores no Game dos 100! O segundo episódio do programa foi ao ar neste domingo (27) com provas eletrizantes e rendeu mais 10 eliminações surpreendentes. Saiba quem foi eliminado em cada desafio do game show!

Confira:

1ª Prova - Pilha de roupas: Jaquelline Cruz

2ª Prova - Encontrar o cachorro: Rosiane Pinheiro

3ª Prova - Pingente na peruca: Eduardo Flores

4ª Prova - Bola no sombreiro: Yarley

5ª Prova - Empilhar a porca: Luís Mariotto

6ª Prova - Verdadeiro ou falso com famoso: Fernanda Lacerda

7ª Prova - Bolinha no copo: Maria Antonia

8ª Prova - Preenchimento de vaso às cegas: GG

9ª Prova - Frisbee: Vanessa Kurashiki

10ª Prova - Duelo da bola na água: Renato Flores

Curtiu o episódio?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

