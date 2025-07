Michael Calasans revela que encontrou um amor no Game dos 100: ‘Estamos juntos’ O modelo também contou sobre a experiência em realities da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Reprodução/Instagram

Parece que Rafa Brites e Felipe Andreoli trouxeram o clima de Love & Dance para o Game dos 100! O modelo Michael Calasans, que já participou de A Grade Conquista e do Paiol de A Fazenda 16, revelou que engatou um romance no game show da RECORD. Será que vem aí um casal para a próxima temporada do Power Couple?

Em entrevista ao site oficial, ele exaltou o game: “Eu amei a dinâmica, ainda mais a questão de competição, sou uma pessoa extremamente competitiva e amo superar meus limites, foi um dos programas que mais amei participar!”

Michael fica sempre entre os primeiros a finalizarem as atividades: “Em algumas provas foi super tranquilo, em outras tive uma dificuldade, mas conseguia raciocinar rápido e passar. Pelo fato de ser competitivo e ter raciocínio rápido, tive facilidade”, pontuou.

O modelo já foi Vileiro em A Grande Conquista e participou do Paiol de A Fazenda 16. Apesar de estar acostumado com a convivência, ressaltou sobre o Game dos 100: “Fiz muitos conhecidos, amigos é uma palavra muito forte, então posso dizer que conheci pessoas legais e muita gente que acha que tem o rei na barriga”. Eita!

Gabaritando os realities da RECORD, Michael contou se toparia entrar no Power Couple: “Com toda certeza, amo expor minha imagem e trabalho com isso. Tenho certeza que entrando no Power, a dedicação seria mil vezes maior, ainda mais pelo fato de ser confinado, já posso assinar o contrato? Sem contar que conheci uma pessoa no game e estamos juntos ainda, uma pessoa que tem a mesma personalidade que a minha, é super parceira".

Sem dar spoilers de quem é, Michael contou que o romance vai aparecer no programa, e o elenco está por dentro: “Ainda não divulgamos nada, estamos juntos em segredo, mas a maioria sabe que estamos juntos, se conhecendo nesse tempo e se curtindo”, explicou.

Enquanto assiste ao game muito bem acompanhado, Michael segue com carreira diversificada: “Hoje ainda trabalho como motorista de aplicativo, streamer e modelo, tenho algumas parcerias no ramo fitness e pretendo crescer muito mais. Esse é meu foco e com a oportunidade que a RECORD me deu em todos esses programas, e no Game do 100, tenho certeza que vou longe. No Paiol tive a infelicidade do público ainda não me conhecer, mas tenho certeza que irão torcer por mim".

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

