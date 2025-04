Arquiteto é morto após tentar impedir assalto no Butantã Crime ocorreu em São Paulo; polícia já identificou o suspeito Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h17 ) twitter

Arquiteto é morto a tiros após atropelar assaltante na zona oeste de SP

O arquiteto Jefferson Aguiar, de 43 anos, foi morto a tiros após tentar intervir em um assalto no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. Ele tentou ajudar uma mulher que havia sido roubada ao atropelar o assaltante com seu carro. O criminoso reagiu disparando três vezes contra Jefferson, que não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na saída de um prédio comercial onde a mulher teve seu celular e aliança roubados. Após o ataque, o assaltante e um comparsa fugiram pela Marginal Pinheiros. A polícia já identificou o autor dos disparos e está em busca do suspeito. O velório e o enterro de Jefferson estão previstos para ocorrer em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

