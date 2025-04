Casal é preso em Goiás por roubo de celulares e publicação nas redes sociais Suspeitos foram encontrados com armas, celulares e dezenas de chips em Caldas Novas (GO) Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h19 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h19 ) twitter

A polícia do estado de Goiás prendeu um casal acusado de roubar celulares e divulgar vídeos das vítimas nas redes sociais. A investigação começou após a divulgação de gravações que mostravam os crimes ocorrendo em Caldas Novas (GO). Durante a abordagem ao veículo dos suspeitos, as autoridades encontraram uma arma de fogo, munições, celulares e um total de 64 chips telefônicos.

Os policiais questionaram a razão da posse de tantos chips, e o homem alegou que estava desempregado e planejava utilizá-los para realizar fraudes telefônicas como forma de obter renda. O casal foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e os delitos de estelionato e roubo estão sob investigação através de um inquérito policial.

