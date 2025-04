Casas desabam no Rio após fortes chuvas; Defesa Civil faz novas interdições Previsão de mais chuvas aumenta alerta em Osvaldo Cruz Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h16 ) twitter

Seis casas desabam após fortes chuvas atingirem o Rio de Janeiro

Seis casas desabaram no bairro de Osvaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro, após fortes chuvas atingirem a região. A Defesa Civil já havia alertado sobre o risco de desabamento devido às rachaduras nas estruturas desde o último sábado (5). Moradores relataram que a presença do rio que corta o bairro contribuiu para o colapso das edificações.

Durante o incidente, uma família estava em uma das casas afetadas, mas conseguiu sair antes do desabamento. A Defesa Civil e a Prefeitura estão realizando novas interdições nas proximidades devido ao risco contínuo. Com previsão de mais chuvas para esta sexta-feira (11), as autoridades orientam os moradores a contatarem a Defesa Civil em caso de emergência.

