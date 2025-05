Células-tronco em pessoas acima dos 40 anos se transformam em gordura, aponta estudo Transformações celulares podem elevar risco de condições cardiovasculares Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h18 ) twitter

Estudo revela que células-tronco viram gordura em pessoas acima dos 40 anos

Um estudo recente revelou que células-tronco em pessoas com mais de 40 anos tendem a se transformar em gordura, especialmente na região abdominal. Esse fenômeno está associado a um maior risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. No Brasil, onde 56% dos adultos estão acima do peso, essa questão é preocupante.

A pesquisa mostrou que as células-tronco, capazes de se diferenciar em vários tipos de tecidos, passam a virar gordura após essa idade. Essa transformação pode ser influenciada por hábitos alimentares saudáveis e prática regular de atividades físicas. A gordura abdominal é uma das mais difíceis de eliminar e está ligada a problemas como diabetes e hipertensão.

O empresário Bruno Bortoloto, aos 41 anos, decidiu mudar seu estilo de vida após perceber os efeitos do sobrepeso. Inspirado por uma maratona que assistiu na Europa, ele começou a praticar esportes e ajustar sua alimentação. Em um ano, Bruno conquistou três medalhas de corrida e planeja participar de sua primeira maratona internacional. Essas mudanças demonstram que adotar hábitos saudáveis após os 40 anos é possível e benéfico para a saúde.

