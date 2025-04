Comerciante morre arrastada por correnteza no rio Araguaia Acidente ocorreu enquanto ela caminhava com o namorado em Goiás Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 12h23 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h23 ) twitter

Mulher morre após ser arrastada pela correnteza do rio Araguaia, em Goiás

Nerica Monteiro, comerciante de 34 anos, morreu após ser arrastada pela correnteza do Rio Araguaia, no norte de Goiás. Ela estava com o namorado e amigos em um banco de areia quando caiu em uma área alagada. Apesar de sua experiência em frequentar o rio, Nerica não conseguiu se salvar.

O namorado também escorregou durante o incidente, mas foi resgatado por pessoas que estavam no local. O corpo de Nerica foi encontrado dias depois por moradores a sete quilômetros do ponto onde desapareceu. As buscas começaram no mesmo dia do acidente.

Assista em vídeo - Mulher morre após ser arrastada pela correnteza do rio Araguaia, em Goiás

