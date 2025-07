Costureira de João Pessoa (PB) transforma sonho em realidade com apoio do Programa Acredita Com investimentos corretos, Josy amplia ateliê e melhora atendimento ao cliente Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h17 ) twitter

Conheça a história de costureira que superou desafios e realizou o sonho de abrir o próprio negócio

Josy Nascimento, residente de João Pessoa (PB), iniciou seu próprio negócio com o auxílio do Programa Acredita. Inspirada por sua mãe costureira, ela começou em um espaço pequeno e gradualmente expandiu suas operações para atender melhor seus clientes. “Muita luta, muita alegria, mas em cada canto aqui tem um pedacinho do meu sonho”, afirma Josy.

A família desempenha um papel crucial no empreendimento: sua filha cuida do marketing e seu marido auxilia nas entregas. O programa foi fundamental para viabilizar investimentos em infraestrutura e na aquisição de equipamentos essenciais para o crescimento da empresa. Com o tempo, Josy conseguiu ampliar seu ateliê, proporcionando mais conforto para os clientes e para a equipe. Sua história exemplifica como apoio certo, talento e determinação podem transformar sonhos em realidade.

Assista ao vídeo - Conheça a história de costureira que superou desafios e realizou o sonho de abrir o próprio negócio

