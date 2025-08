Crescimento alarmante de mortes de motociclistas em São Paulo Sete motociclistas morrem diariamente no estado; conscientização é vital Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h38 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA São Paulo registrou uma média de sete mortes diárias de motociclistas no primeiro semestre de 2023.

Este aumento representa o maior índice desde 2015, evidenciando uma crise no trânsito.

Casos trágicos ilustram a situação, como os acidentes de Jorge Ramon e Fabiana Rezende.

Especialistas destacam a importância da conscientização e melhorias na infraestrutura para reduzir as fatalidades.

Cresce o número de motociclistas vítimas de acidentes fatais no estado de São Paulo

O estado de São Paulo registrou uma média de sete mortes diárias de motociclistas no primeiro semestre deste ano, marcando o maior aumento desde 2015. Este cenário reflete uma crise no trânsito que afeta milhares de famílias anualmente, com mais de 13 mil motociclistas perdendo a vida no Brasil a cada ano.

Especialistas apontam para fatores como a pressão por entregas rápidas, uso inadequado de equipamentos de segurança e falta de infraestrutura urbana. O excesso de velocidade é um problema tanto para motociclistas quanto para motoristas. A conscientização é vista como uma estratégia crucial para reduzir o número de mortes. Educação no trânsito, fiscalização e melhorias na engenharia viária são essenciais para transformar o cenário atual e promover a segurança nas vias.

