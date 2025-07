Jovens invadem adega no Guarujá (SP) e deixam prejuízo de R$ 16 mil

Oito jovens invadiram uma adega no Guarujá (SP), rendendo um funcionário e roubando 45 bebidas avaliadas em R$ 7 mil, além de cabos de celulares e acessórios que somam R$ 9 mil. Eles também levaram R$ 500 em espécie e caixas de cigarro. Durante a ação, um jovem ameaçou a vítima com uma faca e outro a agrediu. Um menor de 15 anos foi apreendido após sua mãe reconhecê-lo nas imagens que circulavam nas redes sociais; outros três jovens foram identificados pela polícia.



