Criança de 12 anos atacada por cães em Itabira (MG) é transferida para Belo Horizonte (MG) Menino sofreu ferimentos graves após ataque de rottweilers enquanto jogava bola Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 12h53 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h53 )

Um menino de 12 anos foi atacado por dois cães da raça rottweiler enquanto jogava bola com amigos em Itabira, Minas Gerais. Ele sofreu ferimentos graves e foi inicialmente atendido em um hospital local antes de ser transferido para Belo Horizonte devido à gravidade dos ferimentos.

O tio do menino informou que foi alertado sobre o incidente pelos amigos da criança e encontrou o sobrinho no chão. O dono dos cães estava presente, mas relatou que os animais não o obedeciam. Vizinhos e o tio socorreram o menino, levando-o no colo para evitar mais ataques. Os cães pertenciam a um morador do bairro, mas não está claro como escaparam.

O proprietário dos animais foi levado ao batalhão da Polícia Militar para sua segurança, pois moradores ameaçaram-no devido à situação.

