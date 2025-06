Empresário encontrado morto em Interlagos tinha álcool no organismo Polícia investiga morte de Adalberto e analisa câmeras de segurança do autódromo Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 11h42 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h42 ) twitter

Caso Adalberto: novas testemunhas podem ser ouvidas nesta quinta-feira (5)

O empresário Adalberto foi encontrado sem vida em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O laudo inicial do IML indicou a presença de álcool no corpo, mas não de drogas. A polícia analisa imagens de segurança para investigar as circunstâncias da morte e a origem de roupas e calçados encontrados próximos ao local.

Cães farejadores participaram das buscas na região. O buraco onde o corpo foi encontrado tinha 40 centímetros de diâmetro, impedindo que Adalberto chegasse ao fundo. Ele participava de um evento no autódromo e foi visto pela última vez por um amigo. Após se despedir, mencionou que iria ao carro estacionado longe do local onde foi encontrado.

A família espera que registros de uma câmera usada por Adalberto no evento possam trazer respostas sobre seus últimos momentos.

