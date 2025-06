Veja como higienizar seu guarda-roupa para mantê-lo limpo e livre de fungos

Os problemas de higiene relacionados ao guarda-roupa podem afetar tanto a saúde das pessoas quanto a conservação das peças. Algumas roupas acabam saindo do armário apenas no período do frio e podem ficar com um cheiro estranho. O biomédico Roberto Figueiredo deu dicas práticas para mantê-las sempre prontas para usar. Ele também ensinou como higienizar corretamente o guarda-roupa para deixa-lo limpo e livre de fungos. Confira!



