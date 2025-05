Flamenguista é condenado por morte de torcedora palmeirense em briga Jonathan dos Santos recebeu pena de 14 anos por crime em São Paulo Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 12h02 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h26 ) twitter

Pais de torcedora do Palmeiras morta em 2023 falam sobre condenação de flamenguista

O flamenguista Jonathan dos Santos foi condenado a 14 anos de prisão pela morte de Gabriella Anelli durante um tumulto entre torcedores do Flamengo e Palmeiras em São Paulo. Após um julgamento de quase 16 horas, ele foi considerado culpado com cinco votos favoráveis e dois contrários. Gabriella foi atingida no pescoço pelos estilhaços de uma garrafa lançada por Jonathan e faleceu após dois dias internada.

Os pais da vítima expressaram insatisfação com a pena imposta, considerando-a branda. Eles planejam buscar formas de aumentar a sentença por meio de recurso judicial. A defesa de Jonathan também pretende recorrer da decisão.

