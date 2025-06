Bolo Caco

Que tal saborear o pão mais viajado do mundo na entrada? Levado do Egito para Turquia, e da terra dos turcos foi para Portugal, o chef Guga mostrou como fazer o chamado "Bolo Caco", mais conhecido como pão caco pelos brasileiros. INGREDIENTES: - 150g de qualquer tipo de batata ou mandioca (cozidos e amassados) - 250g de farinha de trigo (de preferência sem fermento) - Um sachê de fermente para pão - Uma pitada de sal (a gosto) - 150 ml de água morna (se estiver muito quente, a receita não funcionará) MODO DE PREPARO: - Primeiro você deve diluir o fermento de pão nos 150 ml de água morna - Depois, em uma batedeira, adicione o tipo de batata cozida e amassada escolhida (ou macaxeira); uma pitada de sal; a farinha de trigo e por último, coloque a água com o fermento dissolvido - Na batedeira, a massa deve ficar homogênea, até aparentar ser fofa e maleável - Pronta, a massa coloque em uma cumbuca lacrada com papel filme e reserve por uma hora para a massa crescer - Feito isso, separe as porções e deixe-as descansar novamente, porém, dessa vez por apenas 30 minutos - Se por acaso você for fazer o pão naquele mesmo dia, você pega as porções, coloque na frigideira e deixe dourar por 3 minutos cada lado; caso contrário, você tem a opção de congelar e fazer esse procedimento depois E pronto! Agora você pode fazer em sua casa um Bolo Caco português!

Reprodução/ RECORD