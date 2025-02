Istambul e Capadócia: veja registros exclusivos da viagem de Celso Zucatelli para a Turquia Na companhia da esposa, Ana Zucatelli, apresentador do Hoje em Dia conhece os principais pontos turísticos do país do Médio Oriente

Hoje em Dia|Do R7 22/02/2025 - 13h58 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share