Arroz caldoso

INGREDIENTES: - Arroz já cozido, possivelmente um que possa estar há alguns dias sobrando e ocupando espaço na geladeira - Carne, frango, ou qualquer proteína que tenha sobrado de uma refeição (se tiver osso, melhor ainda) - 1 pimentão vermelho (mas pode ser de outra cor) - 1 tomate - 1/2 cebola - alguns dentes de alho MODO DE PREPARO: (Lembrando que essa receita é de reuso, então a maioria das coisas que iriam para o lixo, serão reaproveitadas) - Corte a cebola e mini cubinhos e coloque para refogar em fogo baixo (as primeiras cascas da cebola você pode guardar) - Corte o pimentão da mesma forma e coloque com a cebola para refogar (as sementes não serão descartadas; guarde-as junto da casca da cebola) - Pique o alho e junte-o com os outros ingredientes que estão sendo refogados - Antes que o alho comece a dourar, pique o tomate e coloque na mesma panela, com os outros elementos da receita - Enquanto isso, desfie a carne escolhida (se tiver osso, não jogue fora. Junte com os outros itens que normalmente seriam descartados) - Adicione a carne desfiada juntos aos demais ingredientes, sempre no fogo baixo. - Enquanto eles estão sendo refogados, comece a preparar um caldo com os itens que seriam descartados: a casca da cebola, as sementes do pimentão e até o osso; pode adicionar outros legumes - Enquanto estiver fazendo o caldo, pode tampar a panela que contém a carne e os legumes, e desligue o fogo. Com o caldo pronto, junte o arroz com os ingredientes refogados e, em seguida, coloque o caldo - A intenção desse arroz é ter líquido, mas coloque a gosto! - Finalize com sal, pimenta a gosto, coentro e cebolinha E pronto! Uma receita sem muito trabalho, que reutiliza a maioria dos itens da sua casa.

Reprodução/ RECORD