Furtos de cabos de energia desafiam segurança em grandes cidades Concessionárias adotam materiais alternativos para combater crimes Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 11h07 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h07 )

Furtos de cabos de energia afetam a rotina de milhares de moradores das grandes cidades

Milhares de brasileiros enfrentam transtornos diários devido ao furto de cabos de energia, especialmente em grandes centros urbanos. Atraídos pelo valor do cobre e pela facilidade de venda, criminosos continuam a cometer esses delitos, apesar da redução no número de ocorrências. Foram registradas 136 toneladas de fiação roubadas no ano passado.

Os furtos afetam diretamente a vida de moradores, causando interrupções em serviços essenciais como transporte e fornecimento de energia. Em São Paulo, entre janeiro e maio deste ano, foram relatados 2.546 casos, resultando em quase dez mil imóveis sem luz. No metrô, a linha 5 Lilás registrou 57 furtos no mesmo período do ano anterior.

Para mitigar o problema, concessionárias implementam medidas preventivas, como grades de proteção, monitoramento por câmeras e uso de drones. Novos cabos bimetálicos, que combinam aço e cobre, estão sendo testados por não terem valor comercial para receptadores. No Rio de Janeiro, 115 furtos foram registrados até junho, afetando milhares de clientes.

As forças de segurança intensificam operações para identificar e prender receptadores, enquanto condomínios reforçam suas medidas de segurança para prevenir novas ações criminosas. O furto de cabos é considerado crime e pode resultar em penas de reclusão e multas, mas a efetividade das punições ainda é questionada.

