Furtos de hidrômetros afetam comerciantes em São Paulo Criminosos visam cobre dos equipamentos, prejudicando negócios locais Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 12h34 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h34 )

Furtos de hidrômetros tiram a paz de comerciantes do estado de SP

O aumento no valor dos metais tem levado ao crescimento dos furtos de hidrômetros em São Paulo, afetando comerciantes locais. Em um ano, cerca de 12 mil hidrômetros foram furtados no estado, segundo a SABESP. O cobre presente nos equipamentos é o principal atrativo para os criminosos, que vendem as peças no mercado paralelo.

Julien, dono de uma confeitaria na zona sul de São Paulo, foi uma das vítimas. Em apenas 75 segundos, um ladrão conseguiu remover o hidrômetro de seu estabelecimento. A ação foi registrada por câmeras de segurança, mas não foi suficiente para impedir o furto. O comerciante encontrou sua loja alagada na manhã seguinte, o que o obrigou a reduzir o atendimento até que a SABESP instalasse um novo equipamento, 12 horas depois.

Outro estabelecimento na mesma região, um salão de beleza, também sofreu uma tentativa de furto. O criminoso foi impedido devido à presença de pedestres. Os hidrômetros, tanto analógicos quanto digitais, são alvos dos bandidos, que desmontam os aparelhos para comercializar suas partes eletrônicas e metálicas.

Julien planeja reforçar a segurança de seu hidrômetro para evitar futuros prejuízos, instalando grades de proteção. Apesar do custo adicional, ele considera a medida necessária para garantir a continuidade de suas operações.

