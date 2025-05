Glaucoma: maior causa de cegueira irreversível afeta milhões no Brasil Consultas oftalmológicas regulares são essenciais para diagnóstico precoce Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h04 ) twitter

Glaucoma: entenda o que é essa grave ameaça à visão

Em maio, mês dedicado à conscientização do glaucoma, destaca-se que a doença é a principal causadora de cegueira irreversível no mundo, afetando cerca de dois milhões e meio de brasileiros. Muitos desconhecem sua condição devido à natureza silenciosa da doença. Consultas periódicas com um oftalmologista são essenciais para um diagnóstico precoce.

O administrador de empresas Paulo Leite Julião descobriu seu glaucoma em estágio avançado há 14 anos. A doença danifica o nervo óptico quando o líquido ocular não é drenado corretamente, aumentando a pressão ocular. Inicialmente, há perda da visão lateral, evoluindo para uma visão tubular central antes de desaparecer completamente.

Fatores como tabagismo, miopia e hipermetropia aumentam o risco de desenvolver glaucoma. Exames simples em consultórios oftalmológicos podem auxiliar na detecção precoce. Paulo destaca a importância do monitoramento regular da saúde ocular para controlar a progressão da doença e proteger a visão dos familiares devido ao componente hereditário do glaucoma.

