Golpes em pacotes de viagem aumentam durante as férias de julho

Aumento das buscas por viagens em julho cria cenário propício aos golpes com falsos pacotes

O mês de julho, conhecido por ser um período de férias, tem sido aproveitado por golpistas para aplicar fraudes em pacotes de viagem. Ofertas atrativas e falsas promoções têm enganado muitas famílias, transformando planos de lazer em experiências frustrantes. A polícia está investigando os casos, destacando a importância de tomar precauções ao fechar negócios de viagem.

Em Campos do Jordão (SP), um casal foi vítima de um golpe após encontrar uma pousada com preços atrativos. Eles foram enganados por um perfil falso em uma rede social que ofereceu uma promoção exclusiva. Após o pagamento, perceberam que haviam sido vítimas de fraude quando não receberam a confirmação da reserva. Outro caso ocorreu no litoral do Piauí, onde uma vítima foi atraída por um perfil falso que exigiu um pagamento adiantado.

Uma operação policial resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em criar perfis falsos para anunciar hospedagens fraudulentas. As investigações indicam que o golpe não se limitava ao Piauí, mas se estendia por todo o litoral brasileiro. A organização criminosa utilizava contas bancárias de laranjas para dificultar o rastreamento dos valores ilícitos.

Os hotéis e pousadas também são afetados, sofrendo com a reputação prejudicada e perdas financeiras. Para evitar cair em golpes, é recomendado verificar a autenticidade dos sites de hospedagem e desconfiar de pagamentos solicitados para contas de pessoas físicas. Em caso de suspeita, é importante buscar canais oficiais e confirmar as informações diretamente com os estabelecimentos.

