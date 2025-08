Golpistas trocam cartões em táxis e aplicativos Fraude crescente afeta passageiros no Brasil Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 11h27 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Golpistas estão trocando cartões bancários em táticos e transportes por aplicativo no Brasil.

Uma mulher com deficiência visual perdeu R$ 2.400 após ser enganada por um motorista em São Paulo.

Motoristas desonestos utilizam maquininhas adulteradas para realizar a fraude.

Especialistas recomendam pagamentos digitais e cautela ao lidar com motoristas em situações de pagamento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cada minuto, quatro pessoas no Brasil caem em golpes de estelionato. Uma fraude crescente envolve a troca de cartões bancários entre passageiros de táxis e transportes por aplicativo. Motoristas desonestos utilizam maquininhas adulteradas para enganar os clientes.

Em um caso recente em São Paulo, uma mulher com deficiência visual foi vítima desse golpe no aeroporto de Congonhas. Após a corrida, o motorista alegou não ter troco e solicitou pagamento com cartão. Durante a transação, ele trocou o cartão da cliente, resultando em um prejuízo de R$ 2.400.

Para evitar fraudes como essa, especialistas recomendam optar por pagamentos digitais e nunca entregar cartões ou senhas a terceiros. Desconfie de motoristas que criam dificuldades para aceitar pagamentos ou alegam problemas com as máquinas de cartão.

