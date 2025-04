Homem é preso em Goiás por fraude com falsos empréstimos do BNDES Esquema resultou em prejuízo de R$ 200 mil para dentista Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 11h58 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h58 ) twitter

Homem suspeito de se passar por funcionário do BNDES para oferecer falsos empréstimos é preso

Um homem de 50 anos foi preso em Mineiros, Goiás, sob suspeita de integrar um esquema fraudulento de empréstimos. Ele se passava por funcionário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e prometia facilidades em troca de comissões. Um dentista foi enganado ao pagar R$ 200 mil por um empréstimo fictício de R$ 5 milhões.

A operação que levou à prisão do suspeito contou com a colaboração das polícias civis de Goiás e Sergipe, já que a vítima reside em Aracaju (SE). O homem foi detido em um hotel de luxo na cidade goiana. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no golpe.

