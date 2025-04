Comer em excesso à noite é fator de risco para diabetes

Especialistas alertam que o consumo excessivo de calorias à noite pode aumentar o risco de diabetes. À medida que o metabolismo desacelera ao anoitecer, consumir mais de 45% das calorias diárias após as 17h pode elevar os níveis de glicose no sangue. Na Alva compartilhou como seus hábitos alimentares noturnos a deixaram pré-diabética. Sua dieta noturna incluía macarrão e pizza, sem tempo suficiente para digestão antes de dormir. Após ajustar sua alimentação para refeições menores e mais frequentes ao longo do dia e incorporar exercícios, ela reverteu seu quadro pré-diabético e perdeu 8 quilos. Especialistas enfatizam que mudanças no estilo de vida podem reverter ou evitar o avanço do diabetes.



