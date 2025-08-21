Impacto econômico da pirataria cresce com avanço do comércio online Brasil enfrenta prejuízo bilionário com produtos ilegais nos últimos dez anos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 11h10 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil acumulou R$ 470 bilhões em prejuízos devido à pirataria e sonegação fiscal na última década.

A internet facilita a venda de produtos piratas, muitas vezes com a conivência dos consumidores.

A polícia intensifica operações para combater a venda de mercadorias falsificadas, especialmente em São Paulo.

A conscientização do público é fundamental para reduzir a compra de produtos ilegais e piratas.

Pirataria e sonegação crescem no Brasil e geram rombo de R$ 470 bilhões em 10 anos

Nos últimos dez anos, o Brasil sofreu um aumento significativo no prejuízo causado por produtos piratas e sonegação fiscal, totalizando cerca de R$ 470 bilhões. A internet tem sido um facilitador dessas práticas ilegais, muitas vezes com a conivência dos consumidores.

A polícia intensificou operações para combater a venda de mercadorias falsificadas. Em São Paulo, comerciantes da Feira da Madrugada foram alvos de ações policiais por venderem artigos esportivos falsificados. Produtos de luxo também são frequentemente vendidos ilegalmente online.

As autoridades destacam a importância de combater tanto os pontos de venda físicos quanto virtuais e conscientizar o público sobre os riscos legais dessas compras. Itens como vestuário e combustíveis estão entre os mais falsificados.

Apesar dos desafios, as forças policiais continuam apreendendo milhões de produtos ilegais anualmente. A conscientização dos consumidores é crucial para reduzir a circulação de produtos piratas.

‌



Qual é o impacto econômico da pirataria no Brasil nos últimos dez anos?

Nos últimos dez anos, o Brasil sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 470 bilhões devido à pirataria e sonegação fiscal.

Como a internet tem contribuído para as práticas de pirataria?

A internet facilita a venda de produtos piratas, muitas vezes com a conivência dos consumidores, tornando as práticas ilegais mais acessíveis.

‌



Quais ações estão sendo tomadas para combater a venda de produtos falsificados?

As autoridades intensificaram operações contra a venda de mercadorias falsificadas, com a polícia realizando ações em locais como a Feira da Madrugada, em São Paulo.

O que é considerado importante para combater a pirataria no Brasil?

É crucial combater tanto os pontos de venda físicos quanto virtuais e conscientizar o público sobre os riscos legais de adquirir produtos falsificados.

‌



Assista ao vídeo - Pirataria e sonegação crescem no Brasil e geram rombo de R$ 470 bilhões em 10 anos

Veja também

‌



Walter Pereira da Silva é apaixonado por acrobacias sobre duas rodas

Hoje em Dia playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Personagens do Brasil: Conheça a história do ‘Véi da Bike’, homem que conquistou as redes sociais Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (21) Pirataria e sonegação crescem no Brasil e geram rombo de R$ 470 bilhões em 10 anos Operação contra fraude milionária visa donos de rede de lojas de vestuário masculino PF e PM desmantelam fábrica ilegal de armas no interior de SP E Se Fosse Você? Veja reação das pessoas diante da descoberta de uma traição Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (20) Veja a íntegra da Batalha das Receitas desta quarta-feira (20) Participantes preparam doces com chocolate no Desafio Final desta quarta (20) Desafio do Chef: Competidores preparam petit gateau em apenas 20 minutos Juliana Didone e Eliezer se enfrentam na Batalha das Receitas desta quarta (20) Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (19) Casos de queimaduras em crianças aumentam no Brasil; especialistas alertam para prevenção Você e o Doutor: Veja como prevenir e tratar dores musculares, câimbras e torcicolo Patrulha do Consumidor: Procedimento estético dá errado e cliente cobra reembolso de clínica Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (18) Mais de 4 mil casos do golpe 'Boa Noite Cinderela' são registrados no Rio de Janeiro em 2025 Homem morre baleado após esfaquear policial militar no meio da rua Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta sexta-feira (15) Julinho Casares visita centro para recuperação de cães agressivos

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!