Impacto econômico da pirataria cresce com avanço do comércio online
Brasil enfrenta prejuízo bilionário com produtos ilegais nos últimos dez anos
Nos últimos dez anos, o Brasil sofreu um aumento significativo no prejuízo causado por produtos piratas e sonegação fiscal, totalizando cerca de R$ 470 bilhões. A internet tem sido um facilitador dessas práticas ilegais, muitas vezes com a conivência dos consumidores.
A polícia intensificou operações para combater a venda de mercadorias falsificadas. Em São Paulo, comerciantes da Feira da Madrugada foram alvos de ações policiais por venderem artigos esportivos falsificados. Produtos de luxo também são frequentemente vendidos ilegalmente online.
As autoridades destacam a importância de combater tanto os pontos de venda físicos quanto virtuais e conscientizar o público sobre os riscos legais dessas compras. Itens como vestuário e combustíveis estão entre os mais falsificados.
Apesar dos desafios, as forças policiais continuam apreendendo milhões de produtos ilegais anualmente. A conscientização dos consumidores é crucial para reduzir a circulação de produtos piratas.
