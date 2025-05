Infertilidade atinge cerca de 18% dos adultos no mundo A atriz Mariana Rios relatou desafios emocionais após dois anos tentando engravidar Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h44 ) twitter

Um em cada seis adultos no mundo enfrenta problemas que dificultam o sonho de ter um filho

A infertilidade atinge cerca de 18% dos adultos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A atriz Mariana Rios revelou nas redes sociais sua experiência pessoal com essa dificuldade, destacando o impacto emocional que enfrentou ao descobrir que não poderia conceber naturalmente.

Para muitos casais, o sonho de ter filhos encontra obstáculos biológicos que podem se tornar um longo período de espera e incerteza. Mariana Rios está em tratamento há dois anos como parte dos “tentantes” — pessoas que buscam engravidar.

A saúde reprodutiva envolve complexidades; mulheres passam por diversos exames específicos enquanto homens recebem diagnósticos mais rápidos através de espermogramas. A carga emocional é intensa, afetando autoestima e causando ansiedade e depressão.

Casos como o de Priscila Cassiano, que sofreu um aborto espontâneo após dois anos tentando engravidar, ilustram as dificuldades emocionais enfrentadas pelos casais. Já Joice de Souza Cavalcante descobriu uma condição de trombofilia que exigiu tratamento contínuo com anticoagulantes durante a gravidez para sustentar a fixação do embrião no útero.

‌



Essas histórias mostram a resiliência necessária para enfrentar os desafios da infertilidade, destacando a importância do apoio médico e emocional durante essa jornada difícil.

