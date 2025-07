Invasões a condomínios em São Paulo exigem reforço em segurança Quase 500 ocorrências no início de 2025 destacam necessidade de tecnologia avançada Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 11h26 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h26 ) twitter

Quase 500 condomínios são invadidos em São Paulo no primeiro trimestre de 2025

Nos primeiros três meses de 2025, São Paulo registrou quase 500 casos de invasões a condomínios, evidenciando a crescente necessidade de medidas eficazes de segurança. Especialistas enfatizam que a combinação de treinamento adequado dos funcionários e investimentos em tecnologia é crucial para prevenir crimes.

Imagens de câmeras de segurança capturaram uma tentativa de invasão em um condomínio próximo ao Parque do Ibirapuera. Quatro criminosos entraram pela garagem, mas foram impedidos por fechaduras eletrônicas e pela rápida ação do porteiro, que chamou a polícia e resultou na prisão dos invasores.

As invasões têm se tornado frequentes, com uma média diária preocupante no estado. Estruturas como portarias blindadas e sistemas de clausura são implementadas para aumentar a proteção. Casos comuns envolvem criminosos disfarçados como prestadores de serviços ou parentes dos moradores.

Dona Rosa, residente em um condomínio seguro, destaca a importância das fechaduras eletrônicas na proteção do lar. Mesmo com um investimento significativo em segurança, o treinamento dos funcionários da portaria continua sendo fundamental para impedir acessos indevidos.

Em outro incidente no Itaim Bibi, criminosos aproveitaram uma falha na vigilância para invadir apartamentos. Marina, vítima de uma invasão anterior, mudou-se para um local com maior segurança, priorizando câmeras e porteiro 24 horas para garantir tranquilidade.

A polícia recentemente apreendeu um adolescente suspeito de invadir diversas propriedades fingindo ser parente dos moradores. A Secretaria de Segurança Pública relatou mais de mil menores apreendidos por envolvimento em roubos na capital.

