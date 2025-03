Ladrões invadem sítio em Minas Gerais e rendem família Idosos e filha cadeirante foram trancados em quarto enquanto ladrões roubavam itens valiosos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 12h38 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrões invadem sítio com idosos e filha cadeirante e fogem com produtos roubados em Minas Gerais

Cinco homens encapuzados e armados invadiram um sítio em Minas Gerais, rendendo dois idosos e sua filha cadeirante. O crime aconteceu quando a idosa abriu a porta para alimentar os gatos. As vítimas foram trancadas em um quarto enquanto os ladrões roubavam aliança, corrente de ouro, talão de cheque e outros produtos. Eles fugiram com a caminhonete da família, que foi abandonada a cerca de 200 metros do local do assalto.

Antes de sair, os criminosos entregaram as chaves às vítimas pela janela, permitindo que chamassem a polícia. Apesar da recuperação do veículo, os responsáveis pelo crime ainda não foram localizados.

Assista em vídeo - Ladrões invadem sítio com idosos e filha cadeirante e fogem com produtos roubados em Minas Gerais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!